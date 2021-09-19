22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
18 сентября 14:00
Ингулец 0
Колос 2
18 сентября 17:00
Мариуполь 0
Шахтер 5
18 сентября 17:00
Днепр-1 1
Верес 0
18 сентября 19:30
Динамо 1
Александрия 0
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Аякс --
Бешикташ --
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Шахтер --
Интер --
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ПСЖ --
Манчестер Сити --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ливерпуль --
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Милан --
Атлетико --
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Спортинг --
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Мальме --
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Беспредел на Олимпийском. Ультрас били стадом, не разбирая никого

Сергей Шаховец
19 сентября, 12:01
Центральный матч 8-го тура УПЛ между Динамо и Александрией запомнился не только одиннадцатиметровым на последних секундах матча, но и кровавым побоищем на трибунах Олимпийского

Разбитый нос и женщина с коляской / Фото: Профутбол

Во время субботнего матча Динамо – Александрия (1:0) на трибунах НСК "Олимпийский" завязалась драка между фанатами.

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Один из болельщиков, присутствовавших на матче, Сергей Яров рассказал о случившемся Tribuna.com.

"Из 4-5 человек с нашей стороны у одного перелом руки со смещением и перелом носа у другого, у остальных – синяки на корпусе и ногах. Били стадом за вежливое замечание не жечь дымовые шашки, потому что детям нечем было дышать.

Также толкали женщин. Дети целые, но испуганные и на футбол больше идти не хотят. Их отвела в сторону и наверх одна из мам, которая присутствовала вчера.

Относительно безопасности на стадионе, все очень досадно – стюарды никак не отреагировали, а полиция прибыла через 7-9 минут", – сказал Яров.

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Напомним, что во время драки на НСК "Олимпийский" под раздачу едва не попала женщина с коляской, которая в дыму сумела все же выбраться из эпицентра столкновений.

В фанатские противостояния на трибунах пришлось вмешаться полиции.

При этом из сектора ультрас Динамо звучала речевка: "А нам все по **ю, мы еб***тые!".

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