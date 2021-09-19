22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь 0
Шахтар 5
18 вересня 17:00
Дніпро-1 1
Верес 0
18 вересня 19:30
Динамо 1
Олександрія 0
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт ЧУ з футболу

Свавілля на Олімпійському. Ультрас били стадом, не розбираючи нікого

Сергій Шаховець
19 вересня, 12:01
Центральний матч 8-го туру УПЛ між Динамо і Олександрією запам'ятався не тільки одинадцятиметровим на останніх секундах матчу, але й кривавою бійнею на трибунах Олімпійського

Розбитий ніс і жінка з коляскою / Фото: Профутбол

Під час суботнього матчу Динамо – Олександрія (1:0) на трибунах НСК "Олімпійський" зав'язалася бійка між фанатами.

Читайте також: Місиво в чемпіонаті Мессі! Жорстка бійка фанатів у Франції

Один з уболівальників, присутніх на матчі, Сергій Яров розповів про те, що трапилося Tribuna.com.

"З 4-5 людей з нашого боку у одного перелом руки зі зміщенням та перелом носа в іншого, у інших – синці на корпусі і ногах. Били стадом за ввічливе зауваження не палити димові шашки, тому що дітям не було чим дихати.

Також штовхали жінок. Діти цілі, але перелякані і на футбол більше йти не хочуть. Їх відвела в сторону і вгору одна з мам, яка була присутня вчора.

Щодо безпеки на стадіоні, все дуже прикро – стюарди ніяк не відреагували, а поліція прибула через 7-9 хвилин", – сказав Яров.

Реклама

Нагадаємо, що під час бійки на НСК "Олімпійський" під роздачу ледь не потрапила жінка з коляскою , яка в диму зуміла все ж вибратися з епіцентру сутичок.

У фанатські протистояння на трибунах довелося втрутитися поліції.

При цьому з сектору ультрас Динамо лунала промова: "А нам все по**ю, ми еб***ті!".

Реклама