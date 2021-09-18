Місиво в чемпіонаті Мессі! Жорстка бійка фанатів у Франції

Тільки втручання поліції допомогло очистити поле від фанатів під час матчу Ланс – Лілль і врятувати гру

Зіткнення на матчі Ланс - Лілль / Фото: Reuters

Фанати ледь не зірвали суботній матч чемпіонату Франції Ланс – Лілль (1:0).

У перерві зустрічі фанати господарів вибігли на поле, підбігли до сектору з ультрас Лілля і вступили з ними в бійку.

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Через це продовження гри опинилося під питанням.

Для наведення порядку на стадіоні в допомогу стюардам ввели поліцію.

У підсумку з півгодинною затримкою, але другий тайм все-таки стартував. Гол поляка Франковського на 74-й хвилині приніс Лансу перемогу 1:0.

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За даними Goal.com, бійка у перерві матчу Ланс – Лілль, що вважається одним з найбільш гарячих дербі у Франції, спровокували фанати гостей, які піднялися на паркан, що відокремлював їх від домашніх вболівальників, і почали кидати в них сидіння та інші предмети.

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Нагадаємо, менше місяця тому у Франції довелося зупинити гру Ніцца – Марсель через те, що фанати господарів влаштували масову бійку з футболістами гостей. Як наслідок, з Ніцци зняли два очки, а матч вирішили переграти на нейтральному полі.

Як бачимо, у французькій Лізі-1 цікаво – навіть без голів новачка ПСЖ Ліонеля Мессі.

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