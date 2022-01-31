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Белодед показала, где ловит кайф в Буковеле

Андрей Трофимов
31 января, 18:01
Одна из лучших дзюдоисток мира впечатлена отдыхом на украинском горнолыжном курорте – ей очень нравятся карпатские пейзажи

Белодед нравится зимний отдых / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно звезда дзюдо Дарья Белодед снялась в сверхоткровенной фотосессии. Снимки были уж очень горячими.

А теперь девушка решила немного отдохнуть в Карпатах.

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Бронзовая призерка Токио-2020 сменила кимоно на горнолыжный костюм. Спортсменка в Instagram показала, как проводит время в Буковеле.

"Лыжница Даша. Какой же кайф у нас в Буковеле. И как же я соскучилась по лыжам. Получаю невероятное удовольствие от катания и пейзажей вокруг", – написала Белодед в соцсетях.

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Ранее мы рассказывали, что украинская дзюдоистка отдыхала на швейцарском курорте Монтре, который находится возле Женевского озера и рядом с Альпами. Белодед восхищалась местными красотами.