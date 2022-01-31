Білодід показала, де ловить кайф у Буковелі

Білодід подобається зимовий відпочинок / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно зірка дзюдо Дар'я Білодід знялася у надвідвертій фотосесії. Знімки були дуже гарячими.

А тепер дівчина вирішила трохи відпочити у Карпатах.

Реклама

Читайте також: Пробувала вперше: Білодід поділилася відвертим відео

Бронзова призерка Токіо-2020 змінила кімоно на гірськолижний костюм. Спортсменка в Instagram показала, як проводить час у Буковелі.

"Лижниця Даша. Який же кайф у нас у Буковелі. І як же я скучила за лижами. Отримую неймовірне задоволення від катання та пейзажів навколо", – написала Білодід у соцмережах.

Реклама

Раніше ми розповідали, що українська дзюдоїстка відпочивала на швейцарському курорті Монтре, що знаходиться біля Женевського озера та поруч з Альпами. Білодід захоплювалася місцевою красою.