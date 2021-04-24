Баюл помолодела после скандалов с Россией: свежее фото легенды

Украинская легенда мирового фигурного катания явно похорошела, а еще похвасталась ювелирным изделием, которое носила еще бабушка мужа Оксаны

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Похоже, скандалы Оксане Баюл нипочем. После серии громких конфликтов с Россией легендарная украинская фигуристка, ставшая олимпийской чемпионкой Лиллехаммера-1994, даже похорошела.

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На уикенде 43-летняя Баюл, проживающая в Лас-Вегасе с мужем-миллионером итальянского происхождения Карло Джей Фариной и воспитывающая с ним 5-летнюю дочку Софию, опубликовала у себя в Instаgram фото, к которому так просится подпись: "Оксана помолодела".

Нежными румянами Оксана Баюл подтянула себе щечки, сделала прическу каре и к черной накидке добавила брошку в виде листика вишни.

"С этой брошкой у меня связаны особенные чувства, ведь она принадлежала бабушке Карло", – рассказала украинская фигуристка

Ранее Оксана заявила, что россиянка Алина Загитова выиграла Олимпиаду-2018 в платье, скопированном с костюма Баюл 1995 года.

Позже Баюл обвинила Россию еще в одном плагиате. Украинка считает, что россияне украли у нее еще и знаменитый костюм "Белого лебедя".

Оксана Баюл / Фото: Getty Images

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Оксана Баюл и ее дочка / Фото: Instagram

В отместку Баюл россияне заявляют, мол, девушка не первой свежести решила подработать.

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