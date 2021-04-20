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Похоже на угрозу из Крестного отца: Баюл попросили замолчать

20 апреля, 11:39

Олег Люлька Олег Люлька

Разборки знаменитой украинской фигуристки, олимпийской чемпионки-1994 с россиянами продолжаются – Баюл порекомендовали не давать "плохих интервью" о Тарасовой

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании украинка Оксана Баюл на своей странице в Instagram сообщила, что ее попросили не давать "плохих интервью" о заслуженном тренере СССР россиянке Татьяне Тарасовой.

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Баюл, проживающая в Лас-Вегасе, опубликовала скриншоты сообщений, которые получила ее подруга, продюсер и актриса Наталья Шляпникофф.

"Утром я получила странное личное сообщение в Facebook от журналиста Валерия Мякотенко по поводу моей близкой подруги Оксаны Баюл. Это сообщение меня сильно встревожило, так как оно кажется угрозой из "Крестного отца". В нем говорится, что Оксане стоит молчать по поводу того, что случилось с ней и другими лицами, названными в сообщении. Я предупредила Оксану о сообщении и написала ему ответ. Я восхищаюсь и уважаю Оксану Баюл за то, что она наконец рассказывает правду", – написала Шляпникофф

Баюл показала скриншоты сообщений, которые ее подруга получила от Мякотенко. В них, в частности, говорится: "У меня просьба: скажи своей подруге Оксане Баюл, чтобы она не давала плохих интервью о Тарасовой".

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Оксана Баюл

Оксана Баюл / Фото: Getty Images

Оксана Баюл

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Татьяна Тарасова
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Татьяна Тарасова / Фото: Championat.ru

Ранее Баюл заявила, что Тарасова деньги любит, а не Россию.

Также Баюл обвинила россиян, что они "украли" у нее два плятья, включая знаменитого "лебедя".

Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

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фигурное катание Оксана Баюл
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