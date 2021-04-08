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Россияне мстят Баюл за обвинение в краже: Девушка не первой свежести решила подработать

8 апреля, 17:28

Елена Павлова Елена Павлова

Дизайнер вступился за свою коллегу и наехал на украинку

Вчера легендарная Баюл обвинила россиян в плагиате. Первая олимпийская чемпионка независимой Украины считает, что платье российской фигуристки Алины Загитовой на Олимпиаде-2018 было скопировано с ее наряда 23-летней давности. Это заявление вызвало бурную реакцию в РФ.

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Дизайнер костюма Загитовой, который принес ее олимпийское "золото", Ольга Рябенко так и не решилась опровергнуть слова Баюл о краже фасона ее платья, призвав публику самостоятельно решать, кто прав. А вот дизайнер Владимир Мандриков ответил украинке с американским паспортом намного жестче.

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"Совершенно глупый пост от Баюл. Программа Загитовой была поставлена под испанскую музыку и платье подходит под это. В балетах Большого театра используется точно такие же платья. Баюл сделала это для поднятия своего рейтинга. Человек живет в США, все закрыто, карантин, нет шоу и деньги заканчиваются. Надо же как-то привлекать к себе внимание, поэтому девушка не первой свежести решила что-то выдумать и как-то подработать", — цитирует Мандрикова Sport24

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Такие обвинения звучат не слишком правдоподобно, если учесть, что Баюл замужем за миллионером итальянского происхождения Карло Джей Фариной – менеджером, в свое время сотрудничавшим со Стингом и Майклом Джексоном.

Это уже не первые разборки знаменитой украинки, проживающей в Лас-Вегасе, с РФ. Накануне Баюл раскритиковала российское шоу "Чемпионы на льду".

Оксана Баюл и ее дочка Видео: Instagram

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платье костюм плагиат фигурное катание Оксана Баюл Олимпиада-2018 Алина Загитова
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