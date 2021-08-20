Баюл пела оды Путину, а теперь обиделась, что ее не пригласили на празднование независимости Украины

Оксану Баюл не пригласили на День Независимости Украины / Фото: Instagram
Знаменитая фигуристка заявляла, что "Украине надо дружить с Россией", а теперь удивляется, что не получила приглашения в Киев от президента страны. Об этом она написала у себя в Instagram.
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"Как держать удар? Мой главный принцип – умереть заранее. Выигрывает в смертельном бою только тот самурай, который уже мертв.
Проживите в своей голове худший сценарий. И представьте, что будете делать после этого. Четко и конкретно распишите свои шаги после поражения.
А потом, как в кино, прокрутите "пленку" назад, к первому кадру, и идите в бой… вот так и получилось.
Что вы добились в ваших ко мне унижениях? Вот в чем вопрос. А то, что Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет независимости, так я уже давно не летаю в облаках и все равно спасибо", – написала Баюл.
Стоит отметить, что к Баюл неоднократно обращались украинские журналисты с предложением принять участие в сьемках различных документальных фильмов к юбилею независимости, однако она отказывала, да еще и выставляла переписку в Сеть.
А еще ранее мы писали, что Баюл была замечена в симпатии к Путину. Оксана не признавала победу Джо Байдена на выборах президента США, пока его не поздравит Путин. При этом, в своих сообщениях она называла его уважительно "Владимир Владимирович".