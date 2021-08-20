Баюл співала оди Путіну, а тепер образилася, що її не запросили на святкування незалежності України

Оксану Баюл не запросили на День незалежності України / Фото: Instagram
Знаменита фігуристка заявляла, що "Україні треба дружити з Росією", а тепер дивується, що не отримала запрошення до Києва від президента країни. Про це вона написала у себе в Instagram.
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"Як тримати удар? Мій головний принцип – померти заздалегідь. Виграє в смертельному бою тільки той самурай, який вже мертвий.
Проживіть в своїй голові найгірший сценарій. І уявіть, що будете робити після цього. Чітко і конкретно розпишіть свої кроки після поразки.
А потім, як в кіно, прокрутіть "плівку" назад, до першого кадру, і йдіть в бій... ось так і вийшло.
Що ви домоглися в ваших до мене приниженнях? Ось у чому питання. А то, що Зеленський мене не запросив на святкування 30 років незалежності, так я вже давно не літаю в хмарах і все одно спасибі", – написала Баюл.
Варто зазначити, що до Баюл неодноразово зверталися українські журналісти з пропозицією взяти участь у зйомках різних документальних фільмів до ювілею незалежності, однак вона відмовляла, та ще й виставляла переписку в Мережу.
А ще раніше ми писали, що Баюл була помічена в симпатії до Путіна. Оксана не визнавала перемогу Джо Байдена на виборах президента США, поки його не привітає Путін. При цьому, в своїх повідомленнях вона називала його шанобливо "Володимир Володимирович".