Нареготалась: Баюл посміялася над відео з Путіним

Знаменита українська фігуристка опублікувала в своїх соціальних мережах відео з Путіним. Її розсмішив момент, коли до президента Росії звернулася жінка із залу

Оксана Баюл відповіла на обвинувачення в алкоголізмі і наркозалежності / Фото: Instagram

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл поділилася на своїй сторінці в Instagram коротким роликом за участю президента Росії Володимира Путіна. На відео відображений шматок з прес-конференції глави РФ.

До Путіна звернулася жінка на ім'я Марія. У відповідь президент Росії назвав її по-дружньому Маша, а вона відповіла йому тим же. Ймовірно, поведінка жінки і викликала сміх у Баюл.

Раніше ми вже писали, що Баюл була помічена в симпатії до Путіна. Деякий час назад Оксана не визнавала перемогу Джо Байдена на виборах президента США, поки його не привітає Путін. При цьому, в своїх повідомленнях вона називала його шанобливо "Володимир Володимирович".

А ось до російських ЗМІ у неї відношення абсолютно протилежне. Нещодавно вона заявила, що російські журналісти не люди, а чорти.