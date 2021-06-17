Банда пижонов! Агент разбомбил сборную Украины после победы

Сборная Украины попала под критику Заховайло / Фото: Reuters

Украина в победном матче с Северной Македонией 2:1 была "бандой пижонов", лидеры которой на поле "блатовали". Такое мнение высказал футбольный агент Вячеслав Заховайло, известный по работе с Русланом Ротанем, Сергеем Рыбалкой и другими известными игроками.

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"Украина – Северная Македония – 2:1. Игра мне не понравилась. Вместо того чтобы добить соперника, на второй тайм вышла банда пижонов во главе с Малиновским-Зинченко. Алло, ребята... Почему в Сити и Аталанте вы блатовать себе не позволяете? Второй тайм отходили пешком... Стыд и срам. Результат добыли, молодцы, но так дальше нельзя", – написал у себя в Facebook Вячеслав Заховайло

Напомним, что от Заховайло досталось сборной Украины и после первого матча Евро-2020 с Нидерландами. Тогда, по мнению агента, Украина упустила ничью, потому что Шевченко проспал момент с заменами.

Вячеслав Заховайло / Фото: Facebook

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Отметим, что судьба выхода сборной Украины в 1/8 Евро будет решаться в матче с Австрией, который пройдет 21 июня в Бухаресте.

Обзор матча Украина – Северная Македония 2:1