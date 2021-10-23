23 октября 14:00
Верес 2
Мариуполь 0
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
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Брюгге --
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Артем Милевский в воскресенье будет на "Олимпийском". Легенда попрощается с болельщикам

Любомир Луканюк
23 октября, 15:32
Бывший форвард киевлян Артем Милевский пройдет круг почета на НСК "Олимпийский" в перерыве матча Динамо – Днепр-1

Артем Милевский в матче против Интера в Лиге чемпионов / Фото: Getty Images

В воскресенье, 24 октября, в Киеве состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги. На "Олимпийском" сыграют Динамо и Днепр-1.

Для болельщиков игра станет важной не только со спортивной точки зрения. Динамо сообщило, что на "Олимпийский" приедет легендарный форвард Артем Милевский.

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Тест. Какие цитаты Милевского вы помните

Бывший нападающий клуба уже завершил карьеру и захотел попрощаться с фанатами киевлян. Милевский в перерыве матча пройдет круг почета по стадиону и поблагодарит болельщиков за их поддержку.

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Напомним, что встреча на "Олимпийском" начнется в 17:00. Мы проведем онлайн-трансляцию матча Динамо – Днепр-1.

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Киевляне лидеры чемпионата Украины. После 11 матчей они набрали 29 очков. Днепр-1 идет на четвертом месте в таблице УПЛ – 22 очка.

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