23 жовтня 14:00
Верес 2
Маріуполь 0
23 жовтня 21’
Ворскла 0
Шахтар 0
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Артем Мілевський у неділю буде на "Олімпійському". Легенда попрощається з уболівальниками

Любомир Луканюк
23 жовтня, 15:32
Колишній форвард киян Артем Мілевський пройде коло пошани на НСК "Олімпійський" в перерві матчу Динамо – Дніпро-1

Артем Мілевський у матчі проти Інтера в Лізі чемпіонів / Фото: Getty Images

У неділю, 24 жовтня, в Києві відбудеться матч 12-го туру української Прем'єр-ліги. На "Олімпійському" зіграють Динамо і Дніпро-1.

Для уболівальників гра стане важливою не тільки зі спортивної точки зору. Динамо повідомило, що на "Олімпійський" приїде легендарний форвард Артем Мілевський.

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Тест. Які цитати Мілевського ви пам'ятаєте

Колишній нападник клубу вже завершив кар'єру і захотів попрощатися з фанатами киян. Мілевський в перерві матчу пройде коло пошани стадіоном і подякує уболівальникам за їхню підтримку.

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Нагадаємо, що зустріч на "Олімпійському" розпочнеться о 17:00. Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу Динамо – Дніпро-1.

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Кияни лідери чемпіонату України. Після 11 матчів вони набрали 29 очок. Дніпро-1 йде на четвертому місці в таблиці УПЛ – 22 очки.

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