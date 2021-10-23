Артем Мілевський у неділю буде на "Олімпійському". Легенда попрощається з уболівальниками

Артем Мілевський у матчі проти Інтера в Лізі чемпіонів / Фото: Getty Images

У неділю, 24 жовтня, в Києві відбудеться матч 12-го туру української Прем'єр-ліги. На "Олімпійському" зіграють Динамо і Дніпро-1.

Для уболівальників гра стане важливою не тільки зі спортивної точки зору. Динамо повідомило, що на "Олімпійський" приїде легендарний форвард Артем Мілевський.

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Тест. Які цитати Мілевського ви пам'ятаєте

Колишній нападник клубу вже завершив кар'єру і захотів попрощатися з фанатами киян. Мілевський в перерві матчу пройде коло пошани стадіоном і подякує уболівальникам за їхню підтримку.

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Нагадаємо, що зустріч на "Олімпійському" розпочнеться о 17:00. Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу Динамо – Дніпро-1.

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Кияни лідери чемпіонату України. Після 11 матчів вони набрали 29 очок. Дніпро-1 йде на четвертому місці в таблиці УПЛ – 22 очки.