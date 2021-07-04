Англию коронуют после разгрома Украины: новые котировки на победителя Евро-2020

Аналитики списывают Данию. Главными фаворитами чемпионата считают британцев, которые еще не выигрывали трофей, и неудержимую на турнире Италию

Сборные Англии и Италии фавориты Евро, но и у Дании есть козыри / Фото: Reuters

Чемпионат Европы выходит на свою финишную прямую. На турнире остались два полуфинала – 6 и 7 июля на "Уэмбли" в Лондоне, а затем так же, в столице Великобритании, пройдет финал Евро-2020. Украина завершила выступление на Евро в 1/4-й. Вылетели и главные фавориты – Франция и Бельгия. Кого же теперь букмекеры считают претендентом на титул №1.

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Аналитики FAVBET считают главным фаворитом англичан. Особенно после разгрома Украины в четвертьфинале 4:0. Также команда Саутгейта остается единственной на чемпионате, которая еще ни разу не пропускала. Пикфорд отстоял на ноль уже пять встреч кряду. На победу Англии на Евро впервые в ее истории можно поставить с коэффициентом 2.50.

Котировки на победителя Евро-2020

Англия – 2.50

Италия – 3.10

Испания – 3.60

Дания – 9.00

Гарри Магуайр забивает в ворота Украины / Фото: Reuters

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Любопытно, что из четверки полуфиналистов только Англия не выигрывала Евро. Даже Дания, которая считается аутсайдером топ-4, брала трофей в 1992 году со Шмейхелем-старшим в воротах. А теперь свою команду ведет к трофею Каспер Шмейхель.

Ранее мы писали, останется ли Шевченко в сборной Украины.

А Фьюри заявил, что не видел такого избиения Украины со времен Кличко.

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