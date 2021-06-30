Англия готова к Украине! Моуринью заявил, что британцы выйдут в финал Евро

Жозе Моуринью считает, что сборная Англии готова ко всему на Евро / Фото: Reuters

Новый главный тренер Ромы Жозе Моуринью, который много лет работал в Премьер-лиге, рассказал о перспективах сборной Англии на Евро-2020 после победы на Германией (2:0). В четвертьфинале "Три льва" встретятся с Украиной, которая в жестком поединке прошла Швецию (2:1).

Читайте также: Сумасшедшие голы 1/8 финала Евро-2020: вы выбираете Погба или Морату?

"При нормальных обстоятельствах Англия выйдет в финал. Не могу представить их поражения в матчах с командами, с которыми они встрется в следующих раундах. Но нужно уважать футбол и его непредсказуемость. Франция не вышла в четвертьфинал, потому что не уважала футбол в последние десять минут матча со Швейцарией", – цитирует Особенного Talksport

Сборная Германии против Англии / Фото: Reuters

"Я всегда говорю: я не хочу, чтобы я и моя команда оказывались в аду в плохие моменты, но и в хорошие моменты я не хочу оказаться на небесах. Поэтому я бы посоветовал Англии успокоиться и сосредоточиться на следующей игре. Но, на мой взгляд, Англия готова ко всему. Я буду очень разочарован, если мы не выйдем в финал, потому что мы должны"

"Тоттенхэм" – "Челси" / Фото: Reuters

В 1/4 финала Украина сыграет 3 июля в Риме со сборной Англии, которая отправила домой Германию – 2:0.

Однако бороться с британцами команде Шевченко придется без травмированного Артема Беседина. Нападающий киевского Динамо уже прошел обследование в Украине – лечение и восстановление Беседина займет полгода.

Мы также рассказывали, как за Украину болели польские комментаторы.