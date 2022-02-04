"Алиев был трусом всю жизнь". Друг Милевского резко наехал на экс-одноклубника

Неразлучные друзья: Артем Милевский, Денис Адлейба и Александр Алиев / Фото: Instagram

Выпускник динамовской академии 1985 года рождения уверен, что был сильнее, чем его знаменитые товарищи Артем Милевский и Александр Алиев. Но его талант не разглядели динамовские наставники.

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"Я знал, что могу быть на уровне Милевского и Алиева в первой команде, а может быть и лучше. Просто х**ня всюду присутствует. Кого-то тащат, а кого-то нет. Я понимаю, что мы с Милевским действительно были на уровне.



В Алиева поверил Михайличенко, ну играл он, бил, но был трус трусом всю жизнь. Мог отдать передачу или ударить, если никто не мешает, а когда к нему представили плотно игрока, то где Алиев, где эта шляпа?

С Милевским у меня были очень хорошие отношения, понимание и отдельный эпизод моей жизни. С Артемом было понимание настолько, что даже немыслимо. Мы с ним столько красивых голов забили. Я ему показываю глазами, он понял и забегает, а я подсекаю мяч ‒ он забивает гол. Я сейчас не вижу таких голов, которые мы создавали с Милевским.



Сейчас говорят и пишут, что Алиев и Милевский "сладкая парочка", самые лучшие друзья. Но когда они были друзьями? Ну играли ‒ и играли, бывало, что Тема его видеть не мог.



Это все просто расписали: "сладкая парочка", х**ня это все", – сказал Адлейба в интервью Fanday.

Добавим, что Денис Адлейба не сумел попасть в основной состав Динамо. После нескольких сезонов во второй украинской лиге, футболист закончил карьеру профессионального футболиста в 21 год.

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Его постоянно замечали в компании Артема Милевского, с которым они не раз становились участниками громких вечеринок, дорожных скандалов и прочих приключений.

В свою очередь Александр Алиев признал – постоянные гульки стали причиной бесславного завершения карьеры.

"Я бы вернулся в то время, когда мне было 17 лет и не делал те ошибки, гульки и алкоголь, которые были. Я в 17 лет вышел в основном составе, начали говорить и где-то понесло меня. Кто в бары водил? Сам, никто не заставлял", – сказал Алиев.

Алиев признал, что сам загубил свою карьеру / Фото: Коллаж: Сегодня

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Отметим, что Артем Милевский, несмотря на завершение карьеры, собирается выступить на чемпионате Европы по мини-футболу в составе сборной Украины.

Ранее Милевский говорил, что планирует вернуться в киевское Динамо, но пока не известно, в каком качестве.