4 февраля 15:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 18:00
Украина --
Россия --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

"Алиев был трусом всю жизнь". Друг Милевского резко наехал на экс-одноклубника

Сергей Шаховец
4 февраля, 13:42
Бывший динамовец Денис Адлейба подавал большие надежды в футболе, но не сумел воспользоваться своими талантами

Неразлучные друзья: Артем Милевский, Денис Адлейба и Александр Алиев / Фото: Instagram

Выпускник динамовской академии 1985 года рождения уверен, что был сильнее, чем его знаменитые товарищи Артем Милевский и Александр Алиев. Но его талант не разглядели динамовские наставники.

Читайте также: И не возвращайся! Агент Милевского уехал работать в Россию

Реклама

"Я знал, что могу быть на уровне Милевского и Алиева в первой команде, а может быть и лучше. Просто х**ня всюду присутствует. Кого-то тащат, а кого-то нет. Я понимаю, что мы с Милевским действительно были на уровне.

В Алиева поверил Михайличенко, ну играл он, бил, но был трус трусом всю жизнь. Мог отдать передачу или ударить, если никто не мешает, а когда к нему представили плотно игрока, то где Алиев, где эта шляпа?

С Милевским у меня были очень хорошие отношения, понимание и отдельный эпизод моей жизни. С Артемом было понимание настолько, что даже немыслимо. Мы с ним столько красивых голов забили. Я ему показываю глазами, он понял и забегает, а я подсекаю мяч ‒ он забивает гол. Я сейчас не вижу таких голов, которые мы создавали с Милевским.

Сейчас говорят и пишут, что Алиев и Милевский "сладкая парочка", самые лучшие друзья. Но когда они были друзьями? Ну играли ‒ и играли, бывало, что Тема его видеть не мог.

Это все просто расписали: "сладкая парочка", х**ня это все", – сказал Адлейба в интервью Fanday.

Добавим, что Денис Адлейба не сумел попасть в основной состав Динамо. После нескольких сезонов во второй украинской лиге, футболист закончил карьеру профессионального футболиста в 21 год.

Реклама

Его постоянно замечали в компании Артема Милевского, с которым они не раз становились участниками громких вечеринок, дорожных скандалов и прочих приключений.

В свою очередь Александр Алиев признал – постоянные гульки стали причиной бесславного завершения карьеры.

"Я бы вернулся в то время, когда мне было 17 лет и не делал те ошибки, гульки и алкоголь, которые были.

Я в 17 лет вышел в основном составе, начали говорить и где-то понесло меня. Кто в бары водил? Сам, никто не заставлял", – сказал Алиев.

Алиев признал, что сам загубил свою карьеру / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Отметим, что Артем Милевский, несмотря на завершение карьеры, собирается выступить на чемпионате Европы по мини-футболу в составе сборной Украины.

Ранее Милевский говорил, что планирует вернуться в киевское Динамо, но пока не известно, в каком качестве.

Игорь Суркис и Артем Милевский / Фото: Коллаж: Сегодня