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"Алієв був боягузом все життя". Друг Мілевського різко наїхав на ексодноклубника

Сергій Шаховець
4 лютого, 13:42
Колишній динамівець Денис Адлейба подавав великі надії у футболі, але не зумів скористатися своїми талантами

Нерозлучні друзі: Артем Мілевський, Денис Адлейба та Олександр Алієв / Фото: Instagram

Випускник динамівської академії 1985 року народження впевнений, що був сильнішим, ніж його знамениті товариші Артем Мілевський та Олександр Алієв. Але його талант не розгледіли динамівські наставники.

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"Я знав, що можу бути на рівні Мілевського та Алієва у першій команді, а може навіть і краще. Просто х**ня всюди є. Когось тягнуть, а когось ні. Я розумію, що ми з Мілевським справді були на рівні.

В Алієва повірив Михайличенко, ну грав він, бив, але був боягуз боягузом все життя. Міг віддати передачу або вдарити, якщо ніхто не заважає, а коли до нього поставили щільно гравця, то де Алієв, де цей капелюх?

З Мілевським у мене були дуже добрі стосунки, розуміння та окремий епізод мого життя. З Артемом було розуміння настільки, що навіть немислимо. Ми з ним стільки гарних голів забили. Я йому показую очима, він зрозумів і забігає, а я підсікаю м'яч – він забиває гол. Я зараз не бачу таких голів, які ми творили з Мілевським.

Зараз кажуть та пишуть, що Алієв та Мілевський "солодка парочка", найкращі друзі. Але коли вони були друзями? Ну, грали – і грали, бувало, що Тьома його бачити не міг.

Це все просто розписали: "солодка парочка", х**ня це все", – сказав Адлейба в інтерв'ю Fanday.

Додамо, що Денис Адлейба не зміг потрапити до основного складу Динамо. Після кількох сезонів у другій українській лізі, футболіст закінчив кар'єру професійного футболіста у 21 рік.

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Його постійно помічали в компанії Артема Мілевського, з яким вони неодноразово ставали учасниками гучних вечірок, дорожніх скандалів та інших пригод.

Своєю чергою Олександр Алієв визнав – постійні гульки стали причиною безславного завершення кар'єри.

"Я повернувся б у той час, коли мені було 17 років і не робив ті помилки, гульки та алкоголь, які були.

Я у 17 років вийшов до основного складу, почали говорити і десь понесло мене. Хто у бари водив? Сам, ніхто не змушував", – сказав Алієв.

Алієв признав, що сам загубив свою кар'єру / Фото: Колаж: Сьогодні

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Зазначимо, що Артем Мілевський, незважаючи на завершення кар'єри, збирається виступити на чемпіонаті Європи з міні-футболу у складі збірної України.

Раніше Мілевський говорив, що планує повернутися до київського Динамо, але поки що не відомо, в якій якості.

Ігор Суркіс і Артем Мілевський / Фото: Колаж: Сьогодні