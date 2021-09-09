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18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
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Александр Петраков: "Не хватило 20 секунд. Уже у ребят сил не было"

Сергей Шаховец
9 сентября, 00:47
Наставник сборной Украины крайне разочарован результатом контрольного поединка с Чехией, но посыпать голову пеплом не собирается

Сборная Украины сыграла с Чехией вничью 1:1 / Фото: УАФ

Сборная Украины в товарищеском матче против Чехии сыграла вничью 1:1, упустив победу на последней минуте.

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Главный тренер национальной команды Александр Петраков прокомментировал игру своих подопечных.

"Я думал, что у Чехии будет ротация, но они ее не сделали. После Бельгии они оставили весь основной состав. У меня был немного не тот ресурс, но я могу сказать, что ребята молодцы. Играли, отдавались... Возможно, рисунка игры не было, много потерь, но в таких играх можно дать дебютировать. 5 дебютантов в составе четвертьфиналиста Евро.

Тут 20 секунд не хватило, с Казахстаном 20 секунд. Я ребятам только что в раздевалке сказал: "Ребята, так же нельзя". Нужно концентрацию иметь, кто-то должен руководить был. Уже сил у ребят не было. Чисто из-за усталости.

Качараба дебютировал хорошо, Корниенко – хорошо, еще и гол забил. Саша Сирота дебютировал, очень переживал, ошибался. Булеца и Кочергин еще вышли.

Виктор Корниенко забил гол в дебютном матче за сборную

Замена Кривцова? Попросил замену, что-то с ногой у него.

У меня аж сердце болит из-за ничьи. Нужно было перед Финляндией... Очень тяжелый этот отрезок, но мы справились. Мне помогали ребята, так что я уже адаптировался в сборной", – сказал Петраков в эфире Футбол 1.

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