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Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
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Олександр Петраков: "Не вистачило 20 секунд. Вже у хлопців сил не було"

Сергій Шаховець
9 вересня, 00:47
Наставник збірної України вкрай розчарований результатом контрольного поєдинку з Чехією, але посипати голову попелом не збирається

Збірна України зіграла з Чехією внічию 1:1 / Фото: УАФ

Збірна України у товариському матчі проти Чехії зіграла внічию 1:1, упустивши перемогу на останній хвилині.

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Головний тренер національної команди Олександр Петраков прокоментував гру своїх підопічних.

"Я думав, що у Чехії буде ротація, але вони її не зробили. Після Бельгії вони залишили весь основний склад. У мене був трохи не той ресурс, але я можу сказати, що хлопці молодці. Грали, віддавалися... Можливо, малюнка гри не було, багато втрат, але в таких іграх можна дати дебютувати. 5 дебютантів в складі чвертьфіналіста Євро.

Тут 20 секунд не вистачило, з Казахстаном 20 секунд. Я хлопцям тільки що в роздягальні сказав: "Хлопці, так не можна". Потрібно концентрацію мати, хтось повинен був керувати. Вже сил у хлопців не було. Чисто через втому.

Качараба дебютував добре, Корнієнко – добре, ще й гол забив. Саша Сирота дебютував, дуже переживав, помилявся. Булеца і Кочергін ще вийшли.

Віктор Корнієнко забив гол у дебютному матчі за збірну

Заміна Кривцова? Попросив заміну, щось з ногою у нього.

У мене аж серце болить через нічиї . Потрібно було перед Фінляндією... Дуже важкий цей відрізок, але ми впоралися. Мені допомагали хлопці, так що я вже адаптувався в збірній", – сказав Петраков в ефірі Футбол 1.

Дивіться Огляд матчу Чехія – Україна: гол дебютанта і укус Видри

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