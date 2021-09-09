Олександр Петраков: "Не вистачило 20 секунд. Вже у хлопців сил не було"

Збірна України у товариському матчі проти Чехії зіграла внічию 1:1, упустивши перемогу на останній хвилині.

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Головний тренер національної команди Олександр Петраков прокоментував гру своїх підопічних.

"Я думав, що у Чехії буде ротація, але вони її не зробили. Після Бельгії вони залишили весь основний склад. У мене був трохи не той ресурс, але я можу сказати, що хлопці молодці. Грали, віддавалися... Можливо, малюнка гри не було, багато втрат, але в таких іграх можна дати дебютувати. 5 дебютантів в складі чвертьфіналіста Євро .

Тут 20 секунд не вистачило, з Казахстаном 20 секунд. Я хлопцям тільки що в роздягальні сказав: "Хлопці, так не можна". Потрібно концентрацію мати, хтось повинен був керувати. Вже сил у хлопців не було. Чисто через втому.

Качараба дебютував добре, Корнієнко – добре, ще й гол забив. Саша Сирота дебютував, дуже переживав, помилявся. Булеца і Кочергін ще вийшли.