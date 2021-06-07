А кто признал Крым российским? Комментатор из РФ пристыдил Россию за бучу с формой сборной Украины

Российский комментатор Василий Уткин / Фото: Instagram

Известный российский комментатор Василий Уткин пристыдил россиян, выступивших с гневной критикой новой формы сборной Украины.

Напомним, на нее нанесена карта Украины с Крымом и лозунги "Слава Украине!" – "Героям слава!".

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"Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны-участницы чемпионата Европы. Например. Собственного взгляда на государственные границы ни у УЕФА, ни у ФИФА отродясь не было. И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый "спорт вне политики"): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я совершенно не вижу тут оснований для международной бучи. Поправьте меня, если я ошибаюсь"

Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

"Мне лично на редкость все равно, что нанесено на форму какой угодно сборной, кроме российской. На которой, напомню, изначально – на официальной презентации – флаг России на рукаве был изображен в перевернутом виде. Полагаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого не заметили. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно", – написал Василий Уткин в своем телеграм-канале

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Напомним, УЕФА официально одобрил новую форму сборной Украины, в которой она выступит на Евро.

Однако Россию продолжает бомбить. В ответ депутат Госдумы пригрозил Украине потерей Львова.