50 миллионов для Беленюка и компании! Заработки украинских медалистов на Олимпиаде

Беленюк, Лузан и Романчук / Фото: Reuters
Больше всего на Олимпиаде в Токио из украинцев заработали пловец Михаил Романчук и каноистка Людмила Лузан, добывшие по две медали – серебру и бронзе. Их ждет вознаграждение от государства в размере 135 тысяч долларов – каждого.
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Романчук с "серебром" Олимпиады / Фото: Reuters
Людмила Лузан / Фото: Reuters
125 тысяч долларов за единственное для Украины золото Игр-2020 получит борец-депутат Жан Беленюк.
Олимпийский чемпион Жан Беленюк / Фото: REUTERS
За ним идут синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, которым за две бронзы, в дуэте и в команде, должны заплатить по 110 тысяч долларов каждой.
Премии украинцам за Игры-2020. ТОП-5 спортсменов
- Михаил Романчук – $135 тысяч
- Людмила Лузан – $135 тысяч
- Жан Беленюк – $125 тысяч
- Марта Федина – $110 тысяч
- Анастасия Савчук – $110 тысяч
При этом самой дорогой для украинского бюджета в Токио оказалась бронза украинских синхронисток. Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно, занявшие третье место в команде, должны получить по 55 тысяч долларов каждая, и $440 тысяч – в сумме.
Сборная Украины по синхронному плаванию / Фото: Reuters
Премии украинцам за медали на Олимпиаде-2020
- Золото – 125 000 долларов (3,4 млн грн)
- Серебро – 80 000 долларов (2,2 млн грн)
- Бронза – 55 000 долларов (1,5 млн грн)
ВСЕ МЕДАЛИ УКРАИНЫ В ТОКИО
Напомним, на Играх-2020 Украина добыла 19 медалей – 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых, заняв 44-е место в медальном зачете. Это худший результат нашей страны на летних Играх за время независимости.
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