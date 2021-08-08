50 мільйонів для Беленюка і компанії! Заробітки українських медалістів на Олімпіаді

Беленюк, Лузан і Романчук / Фото: Reuters
Найбільше на Олімпіаді в Токіо з українців заробили плавець Михайло Романчук і каноїстка Людмила Лузан, котрі добули по дві медалі – сріблу та бронзі. На них чекає винагорода від держави в розмірі 135 тисяч доларів – кожному.
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Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters
Людмила Лузан / Фото: Reuters
125 тисяч доларів за єдине для України золото Ігор-2020 отримає борець-депутат Жан Беленюк.
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк / Фото: REUTERS
За ним за преміями – синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук, яким за дві бронзи, в дуеті і в команді, мають заплатити по 110 тисяч доларів кожній.
Премії українцям за Ігри-2020. ТОП-5 спортсменів
- Михайло Романчук – $135 тисяч
- Людмила Лузан – $135 тисяч
- Жан Беленюк – $125 тисяч
- Марта Федіна – $110 тисяч
- Анастасія Савчук – $110 тисяч
Водночас найдорожчою для українського бюджету в Токіо виявилася бронза українських синхроністок. Марина і Владислава Алексєєви, Марта Федіна, Катерина Різник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно, що посіли третю сходинку в команді, мають отримати по 55 тисяч доларів кожна, і $440 тисяч – у сумі.
Збірна України з синхронного плавання / Фото: Reuters
Премії українцям за медалі на Олімпіаді-2020
- Золото - 125 000 доларів (3,4 млн грн)
- Срібло - 80 000 доларів (2,2 млн грн)
- Бронза - 55 000 доларів (1,5 млн грн)
УСІ МЕДАЛІ УКРАЇНИ В ТОКІО
Нагадаємо, на Іграх-2020 Україна здобула 19 медалей – 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових, посівши 44-й рядок у медальному заліку. Це найгірший результат нашої країни на літніх Іграх за часи незалежності.