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37 секунд &ndash; и соперник в отключке: видео эффектного нокаута в MMA

30 апреля, 11:05

Александр Трикиша

Поединок между Сезаром Феррейрой и Ником Рориком на турнире PFL 2 завершился уже через 37 секунд. Феррейра забил своего соперника в первом раунде и одержал яркую победу

Фото: PFL

Сезар Феррейра одержал эффектную победу над Ником Рориком на турнире Professional Fighters League 2. Бой продлился всего 37 секунд. Феррейра набросился на соперника и серией ударов отправил в нокаут. Позже организаторы турнира признали этот нокаут лучшим по итогам вечера.

Феррейра одержал 14-ю победу в MMA при восьми поражениях, а Рорик лишь во второй раз проиграл, но и побед у него меньше – только девять.

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Источник: Сегодня|Спорт

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