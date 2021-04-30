Поединок между Сезаром Феррейрой и Ником Рориком на турнире PFL 2 завершился уже через 37 секунд. Феррейра забил своего соперника в первом раунде и одержал яркую победу

Фото: PFL

Сезар Феррейра одержал эффектную победу над Ником Рориком на турнире Professional Fighters League 2. Бой продлился всего 37 секунд. Феррейра набросился на соперника и серией ударов отправил в нокаут. Позже организаторы турнира признали этот нокаут лучшим по итогам вечера.

Феррейра одержал 14-ю победу в MMA при восьми поражениях, а Рорик лишь во второй раз проиграл, но и побед у него меньше – только девять.

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