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Сезар Феррейра одержал эффектную победу над Ником Рориком на турнире Professional Fighters League 2. Бой продлился всего 37 секунд. Феррейра набросился на соперника и серией ударов отправил в нокаут. Позже организаторы турнира признали этот нокаут лучшим по итогам вечера.
Феррейра одержал 14-ю победу в MMA при восьми поражениях, а Рорик лишь во второй раз проиграл, но и побед у него меньше – только девять.
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