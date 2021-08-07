18-я медаль Украины на Олимпиаде! Летающая Магучих не допрыгнула до рекорда, но с наградой

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих принесла в копилку сборной 18-ю медаль Олимпийских игр и 12-ю – бронзовую, пропустив вперед представительницу России

Ярослава Магучих на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

В предпоследний день Олимпиады в Токио сразу три украинки вели борьбу в секторе для прыжков в высоту. Юлия Левченко приехала на Игры-2020 не в лучшей форме, переболев коронавирусом, а вот Ярослава Магучих и Ирина Геращенко были на ходу.

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Первой из борьбы выбыла Левченко, финишировавшая восьмой. Четвертое место заняла Геращенко, остановившись на высоте 1,98 метра. Хотя был потенциал прыгать выше.

В итоге в финальную тройку пробились чемпионка мира россиянка Ласицкене, австралийская неожиданность Макдермотт и украинка Ярослава Магучих.

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Магучих не смогла с первой попытки взять 2,02 м и перенесла еще две на следующую высоту – 2,04. А вот ее соперницы преодолели 2,02 метра, отодвинув украинку на третью позицию.

Вице-чемпионка мира Магучих боролась до конца, но не взяла 2,04 метра, утешившись бронзовой медалью. Выиграла Олимпиаду Ласицкене, которую не пустили на Игры-2016 в Рио из-за допинговых скандалов в России, второй сенсационно стала Макдермотт.

Отметим, что после победы на молодежном чемпионате Европы в Таллине украинка Ярослава Магучих сделала громкое заявление – ее следующий рекорд будет мировым.

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

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