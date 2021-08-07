Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Адский марафон в Токио: из трех украинок лишь одна добежала до финиша Олимпиады

Елена Павлова Елена Павлова
7 августа, 10:04
Копировать ссылку
Сегодня ночью на Олимпийских играх-2020 в Токио разыграли комплект наград в марафонском беге среди женщин, где на старт вышли и три украинки
Евгения Прокофьева пробежала марафон
Евгения Прокофьева пробежала марафон / Фото: Reuters

В Японии Виктория Калюжная, Дарья Михайлова и Евгения Прокофьева приняли участие в соревнованиях на самой длинной дистанции в легкой атлетике. Но две украинские бегуньи в тяжелых климатических условиях Токио не смогли добраться до финиша.

Читайте также: Слезы украинки вместо медали: "Почему так происходит в нашей стране?!"

Из троих представительниц Украины преодолела всю дистанцию только Евгения Прокофьева. Она показала время 2.36,47, установив лучший для себя результат в сезоне. Но при этом заняла 42-е место. Что тоже хорошо, ведь некоторые просто падали на трассе.

В тренде

Отставание Евгении от лидера составило 9 минут и 27 секунд. А первые два места заняли кенийки Перес Джепчирчир (2.27,20) и Бриджит Косгеи (2.27,36), третье — американка Молли Зейдел (2.27,46).

Ранее президент Федерации легкой атлетики ответил на упреки украинской шестовички. Равиль Сафиуллин призвал украинских легкоатлетов обращаться к нему в случае возникших недоразумений в процессе подготовки к Олимпийским играм.

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
38
29
17
84
2
flag США СШАUS
33
36
32
101
3
flag Япония ЯпонияJP
24
12
16
52
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
19
20
21
60
5
flag ОКР ОКРROC
17
24
22
63
6
flag Австралия АвстралияAU
17
6
21
44
7
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
8
flag Италия ИталияIT
10
10
18
38
9
flag Нидерланды НидерландыNL
9
10
12
31
10
flag Франция ФранцияFR
7
12
9
28
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять