14 красоток на одном фото! День рождения жены форварда сборной Украины

Все девушки на дне рождения Кристины Яремчук / Фото: Instagram
Жена основного форварда сборной Украины Романа Яремчука Кристина накануне отметила свое 27-летие, на котором звездой танцпола стала Виктория Коноплянка.
Виктория Коноплянка на дне рождения Кристины Яремчук / Фото: Instagram
Виктория Коноплянка на дне рождения Кристины Яремчук / Фото: Instagram
А сегодня недавняя именинница порадовала фолловеров в Instagram снимком со своей вечеринки, на котором показатель количества красоток на один квадратный метр просто зашкаливает.
Для эффектного фото в один ряд встали 14 девушек. Цифра – символичная: как количество футболистов в одной команде на поле плюс тройка запасных.
Отметим, что правый фланг на этом фото получился исключительно футбольным – Анна Кравец, Татьяна Макаренко и Виктория Коноплянка. А вот – и все они вместе с Кристиной Яремчук.
Смотрите, в каком наряде на дне рождения была сама виновница торжества – Кристина Яремчук:
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