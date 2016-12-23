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Футболиста "Лацио" дисквалифицировали на 20 дней за расизм http://www.segodnya.ua/img/article/7823/19_main.1482479989.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/19_tn.1482479989.jpg Футбол Сенад Лулич оскорбил темнокожего игрока "Ромы"

Футболиста "Лацио" дисквалифицировали на 20 дней за расизм

Сегодня, 09:55

Сенад Лулич оскорбил темнокожего игрока "Ромы"

Сенад Лулич на тренировке. Фото Instagram
Сенад Лулич на тренировке. Фото Instagram

Полузащитник итальянского "Лацио" Сенад Лулич дисквалифицирован на 20 дней и оштрафован на 10 тысяч евро за проявление расизма.

Босниец позволил себе расистские оскорбления в адрес темнокожего футболиста "Ромы" Антонио Рюдигера после римского дерби 4 декабря, в котором "Лацио" проиграл – 0:2.

В послематчевом интервью он заявил, что Рюдигер два года назад продавал носки и ремни в Штутгарте. После этого Лулич на своей странице в социальной сети Instagram написал, что таким образом он ответил на провокацию.

"Я из страны, которую коснулись проблемы, вызванные этническими предрассудками. Я сожалею, что был так эмоционален после дерби и позволил себе лишнее", – прокомментировал отстранение Лулич.
футбол, расизм, футболист, Лацио

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Источник:

NEWSru.com

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