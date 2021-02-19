Parimatch Foundation провів у Луцьку інклюзивне тренування для дітей

19 лютого у Луцьку в спорткомплексі Волинського національного університету імені Лесі Українки Parimatch Foundation провів інклюзивне тренування з футболу для дітей. Цей захід відбувся в рамках Всеукраїнської комплексної програми фонду "Так, я можу". Ця програма спрямована на те, щоб заохочувати дітей займатися спортом та створювати для цього всі необхідні умови, щоб спорт був однаково доступним для всіх.

Під час тренування пройшла спортивна естафета для дітей, а також футбольний майстер-клас від ексгравця збірної України та володаря Кубка УЄФА Артема Федецького. На завершенні заходу гостей чекало бульбашкове шоу, а після тренування дітям були вручені подарунки.

Заняття спортом та фізичною культурою для дітей з інвалідністю — це не лише підтримка їхнього здоров’я й реабілітації. Дуже часто це основна можливість соціалізації та реалізації талантів дитини у колективі. Це те, що робить життя дітей кращим і дарує яскраві позитивні емоції.

Організаторами тренування разом із Parimatch Foundation виступили ГО "Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку" та Волинський національний університет імені Лесі Українки. Гостями заходу стали Луцька міська рада, Департамент сім'ї, молоді та спорту ЛМР, Управління освіти ЛМР, Управління молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації, Федерація футболу м. Луцька, директор Луцького НРЦ.

Катерина Білоруська, президент міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation: "Спорт позитивно впливає і на фізичний стан дитини, і на психоемоційний. Він дарує такі потрібні дітям позитивні емоції. Для дитини з інвалідністю футбол, наприклад, — це скоріше не про спортивні досягнення, а про отримання нових вражень, задоволення від спільної гри, друзів і посмішки. Для батьків це також важливо — вони радіють можливості урізноманітнити життя своєї дитини".

Артем Федецький, ексгравець збірної України: "Дуже вражений від діток, від їх сили волі, впевненості й бажання бути на рівних із своїми однолітками. Такі тренування є дуже важливими й потрібними! Радий що зміг долучитися до такого дійства! Дуже дякую що запросили!".

Проєкт "Так, я можу!" чудово зарекомендував себе торік і у 2021-му міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation запланував відкрити інклюзивні спортивні групи ще в 10 регіонах України й залучити до занять щонайменше 300 дітей з інвалідністю. Наразі такі групи вже реалізовано в Києві, Харкові та Львові. Цього року приєднались Черкаси, Рівне та Луцьк. У перспективі ціллю проєкту "Так, я можу!" є створення достойного спортивного середовища для дітей з інвалідністю по всій Україні.

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