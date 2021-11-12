Італія проти Швейцарії та інші матчі відбору на ЧС-2022: розклад та розклади у групах

Сьогодні найближче до поїздки на мундіаль буде збірна Англії, якій потрібно обіграти Албанію

Фанати збірної Англії / Фото: Reuters

У п'ятницю, 12 листопада, продовжаться матчі відбірного турніру ЧС-2022. У трьох групах буде зіграно вісім зустрічей. Найзаплутаніша ситуація у групі I, де чотири команди зберігають шанси поїхати до Катару.

ГРУПА С

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21:45. Північна Ірландія – Литва

21:45. Італія – Швейцарія

Два перші місця дістануться Італії та Швейцарії. Хто отримає пряму путівку на мундіаль, може вирішитися вже сьогодні.

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ГРУПА F

19:00. Молдова – Шотландія

21:45. Данія – Фарерські острови

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21:45. Австрія – Ізраїль

Данія гарантувала собі перше місце.

Шотландія стане другою, якщо переможе Молдову. Її також влаштує нічия, якщо Ізраїль та Австрія поділять очки.

ГРУПА I

21:45. Андорра – Польща

21:45. Угорщина – Сан-Марино

21:45. Англія – Албанія

Англія гарантує собі перше місце, якщо обіграє Албанію, а Польща не обіграє Андорру; або зіграє внічию, а поляки програють. Англійці будуть у топ-2, якщо просто не програють.

Польща займе одне із двох перших місць, якщо обіграє Андорру, а албанці втратить очки у матчі з Англією.

Албанія має обігравати Англію для продовження боротьби за перше місце. Албанці втратять шанси на путівку до Катару, якщо не виграють, а Польща здобуде перемогу.

Угорщина має обігравати Сан-Марино та сподіватися, що Польща програє, а Албанія не виграє. Лише це збереже їй шанси на друге місце.

Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.

Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стикових матчів стануть учасниками чемпіонату світу.