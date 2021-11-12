11 листопада 19:30
Україна 1
Болгарія 1
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
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Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
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Мілан --
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Італія проти Швейцарії та інші матчі відбору на ЧС-2022: розклад та розклади у групах

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
12 листопада, 08:24
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Сьогодні найближче до поїздки на мундіаль буде збірна Англії, якій потрібно обіграти Албанію
Фанати збірної Англії
Фанати збірної Англії / Фото: Reuters

У п'ятницю, 12 листопада, продовжаться матчі відбірного турніру ЧС-2022. У трьох групах буде зіграно вісім зустрічей. Найзаплутаніша ситуація у групі I, де чотири команди зберігають шанси поїхати до Катару.

Відбір на ЧС-2022
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ГРУПА С

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21:45. Північна Ірландія – Литва

21:45. Італія – Швейцарія

Два перші місця дістануться Італії та Швейцарії. Хто отримає пряму путівку на мундіаль, може вирішитися вже сьогодні.

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ГРУПА F

19:00. Молдова – Шотландія

21:45. Данія – Фарерські острови

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21:45. Австрія – Ізраїль

  • Данія гарантувала собі перше місце.
  • Шотландія стане другою, якщо переможе Молдову. Її також влаштує нічия, якщо Ізраїль та Австрія поділять очки.

ГРУПА I

21:45. Андорра – Польща

21:45. Угорщина – Сан-Марино

21:45. Англія – Албанія

  • Англія гарантує собі перше місце, якщо обіграє Албанію, а Польща не обіграє Андорру; або зіграє внічию, а поляки програють. Англійці будуть у топ-2, якщо просто не програють.
  • Польща займе одне із двох перших місць, якщо обіграє Андорру, а албанці втратить очки у матчі з Англією.
  • Албанія має обігравати Англію для продовження боротьби за перше місце. Албанці втратять шанси на путівку до Катару, якщо не виграють, а Польща здобуде перемогу.
  • Угорщина має обігравати Сан-Марино та сподіватися, що Польща програє, а Албанія не виграє. Лише це збереже їй шанси на друге місце.

Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.

Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стикових матчів стануть учасниками чемпіонату світу.

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21
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