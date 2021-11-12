Италия против Швейцарии и другие матчи отбора на ЧМ-2022: расписание и расклады в группах

Сегодня ближе всех к поездке на мундиаль будет сборная Англии, которой нужно обыграть Албанию

Фанаты сборной Англии / Фото: Reuters

В пятницу, 12 ноября, продолжатся матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В трех группах будут сыграны восемь встреч. Самая запутанная ситуация в группе I, где четыре команды сохраняют шансы поехать в Катар.

ГРУППА С

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21:45. Северная Ирландия – Литва

21:45. Италия – Швейцария

Два первых места достанутся Италии и Швейцарии. Кто получит прямую путевку на мундиаль может решиться уже сегодня.

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ГРУППА F

19:00. Молдова – Шотландия

21:45. Дания – Фарерские острова

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21:45. Австрия – Израиль

Дания гарантировала себе первое место.

Шотландия станет второй, если победит Молдову. Ее также устроит ничья, если Израиль и Австрия поделят очки.

ГРУППА I

21:45. Андорра – Польша

21:45. Венгрия – Сан-Марино

21:45. Англия – Албания

Англия гарантирует себе первое место, если обыграет Албанию, а Польша не обыграет Андорру; либо если сыграет вничью, а поляки проиграют. Англичане будут в топ-2, если просто не проиграют.

Польша займет одно из двух первых мест, если обыграет Андорру, а албанцы потеряют очки в матче с Англией.

Албания должна обыгрывать Англию для продолжения борьбы за первое место. Албанцы лишатся шансов на путевку в Катар, если не выиграют, а Польша одержит победу.

Венгрия должна обыгрывать Сан-Марино и надеяться, что Польша проиграет, а Албания не выиграет. Только это сохранит ей шансы на второе место.

Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя стыковых матчей станут участниками чемпионата мира.