Головне – не влучити в коляску: Влада Седан показала свою футбольну техніку

Дружина гравця збірної України Олександра Зінченка Влада відсвяткувала 26-й день народження. На честь свята красуня дала урок майстерності своєму зоряному чоловіку

Влада Зінченко зіграла у футбол з чоловіком / Фото: Instagram

Влада і Олександр вийшли на прогулянку на задньому дворі свого будинку в Манчестері і прихопили з собою м'яч. Пара перепасовувалась, поки їхній малюк, що з'явився на світ 2 серпня, мирно спав у колясці поруч.

На подив, Влада продемонструвала непогану техніку, враховуючи, що вона при цьому була одягнена ще і в незручне довге пальто. До речі, м'яч полетів у бік як раз після невдалої передачі Зінченка.

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Нагадаємо, про роман між Олександром і Владою стало відомо після матчу збірної України з Сербією в 2019 році. Під час післяматчевого флеш-інтерв'ю Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі.

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Пізніше, після перемоги України над Португалією 2:1 і дострокового виходу на Євро-2020, Зінченко запропонував своїй дівчині Владе Седан вийти заміж.

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Пара розписалася в березні 2020 го, а в серпні в Києві Зінченко і Седан зіграли шикарне весілля.