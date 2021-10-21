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Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Динамо --
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Динамо --
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Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
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Ворскла --
Чорноморець --
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Дніпро-1 --
Минай --
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Рух --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

ЦСКА Софія – Зоря: о котрій і де дивитися матч Ліги конференцій

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
21 жовтня, 10:55
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Поєдинок аутсайдерів групи С відбудеться у четвер, 21 жовтня. Початок зустрічі – 22:00. До вашої уваги – список ресурсів, які транслюють цю гру
У третьому турі Ліги конференцій Зоря зіграє проти ЦСКА Софії
У третьому турі Ліги конференцій Зоря зіграє проти ЦСКА Софії / Фото: Колаж: Сьогодні

Команда Віктора Скрипника відправиться в Софію за першими очками у груповому турнірі Ліги конференцій. Початок матчу о 22:00. Онлайн ЦСКА – Зоря доступний на нашому сайті.

ЦСКА Софія – ЗОРЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

  • Мегого
  • matchtv.ru
  • Movistar Liga de Campeones 11, Movistar +
  • Exxen
  • Viaplay Poland
  • JioTV
  • BT Sport App, BTSport.com
  • DAZN
  • MAX Sport 3

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матчу в Софії аналітики букмекерських контор називають місцевий ЦСКА. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.97, на нічию – 3.45, на перемогу Зорі – 4.15. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів поєдинку наступна:

  • виграш ЦСКА – 49%
  • нічия – 28%
  • виграш Зорі – 23%
  • найбільш ймовірний рахунок – 1:0

Нагадаємо, що луганська Зоря у першому турі програла норвезькому Буді-Глімт 1:3, а в другому поєдинку Ліги конференцій розгромно поступилася Ромі 0:3.

Суперник команди Віктора Скрипника – болгарський ЦСКА, у першому матчі Ліги конференція програв Ромі 1:5, а в другому турі поділив очки з Буде-Глімт – 0:0.

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Після двох турів луганці знаходяться на останньому рядку турнірної таблиці, а болгарська команда на третій сходинці.

Відзначимо, що напередодні матчу в Софії, луганська команда з великим рахунком 1:6 програла донецькому Шахтареві.

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ЦСКА обіграв в чемпіонаті Болгарії Ботев 3:2.

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Ворскла
11
21:8
24
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Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
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18
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Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
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6:12
7
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