ЦСКА Софія – Зоря: о котрій і де дивитися матч Ліги конференцій

Команда Віктора Скрипника відправиться в Софію за першими очками у груповому турнірі Ліги конференцій. Початок матчу о 22:00. Онлайн ЦСКА – Зоря доступний на нашому сайті.
ЦСКА Софія – ЗОРЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
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October 21, 2021
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Фаворитом матчу в Софії аналітики букмекерських контор називають місцевий ЦСКА. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.97, на нічию – 3.45, на перемогу Зорі – 4.15. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів поєдинку наступна:
Далі по темі
- виграш ЦСКА – 49%
- нічия – 28%
- виграш Зорі – 23%
- найбільш ймовірний рахунок – 1:0
Нагадаємо, що луганська Зоря у першому турі програла норвезькому Буді-Глімт 1:3, а в другому поєдинку Ліги конференцій розгромно поступилася Ромі 0:3.
Суперник команди Віктора Скрипника – болгарський ЦСКА, у першому матчі Ліги конференція програв Ромі 1:5, а в другому турі поділив очки з Буде-Глімт – 0:0.
Після двох турів луганці знаходяться на останньому рядку турнірної таблиці, а болгарська команда на третій сходинці.
Відзначимо, що напередодні матчу в Софії, луганська команда з великим рахунком 1:6 програла донецькому Шахтареві.
ЦСКА обіграв в чемпіонаті Болгарії Ботев 3:2.