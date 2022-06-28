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Усик битиметься за народ. Екстренер Тайсона назвав додатковий стимул для українця

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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28 червня, 10:47
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Уславлений американський тренер Тедді Атлас вважає, що боротьба українського народу з російським агресором допоможе Олександру Усику відстояти чемпіонські титули у реванші з Джошуа
Усик не думатиме про гроші, вважає Тедді Атлас
Усик не думатиме про гроші, вважає Тедді Атлас / Фото: Колаж: Сьогодні

Незабаром у Саудівській Аравії відбудеться довгоочікуваний поєдинок – реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Боксери посилено готуються до бою, адже переможець зможе поборотися за звання абсолютного чемпіона світу із Тайсоном Ф'юрі.

На думку американського тренера Тедді Атласа, чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика у сутичці з Джошуа надихатиме самовіддана боротьба українського народу з російськими загарбниками. Це може стати додатковим фактором успіху українця в реванші.

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"Такий хлопець як Усик, ніколи не думає про гроші. Для нього на першому місці честь та гордість. Я не хочу сказати, що у Джошуа цього немає.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Просто моя думка, що для Усика головне честь, гордість та спадщина, а тепер з'явився ще один х-фактор. Я думаю, що річ у його народі. Йде жахлива війна. У чомусь це може допомогти йому в реванші, оскільки він боротиметься за свій народ", – цитує Атласа fightnews.info.

Зазначимо, Тедді Атлас під час тренерської кар'єри працював з такими видатними чемпіонами як Майк Тайсон, Майкл Мурер, Тімоті Бредлі, Шеннон Бріггс, а також з українським боксером Олександром Гвоздиком.

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Раніше латвійський жах Усика Майріс Брієдіс заявив, що не збирається ділитися секретами із британцем Ентоні Джошуа. Брієдіс сподівається провести з українцем реванш.

Олександр Усик – Майріс Брієдіс
Олександр Усик – Майріс Брієдіс / Фото: Reuters

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