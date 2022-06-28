Усик будет драться за народ. Экс-тренер Тайсона назвал дополнительный стимул украинца

Прославленный американский тренер Тедди Атлас считает, что борьба украинского народа с российским агрессором поможет Александру Усику отстоять чемпионские титулы в реванше с Джошуа

Усик не будет думать о деньгах, считает Тедди Атлас / Фото: Коллаж: Сегодня

Совсем скоро в Саудовской Аравии состоится самый долгожданный поединок года – реванш Александра Усика и Энтони Джошуа. Боксеры усиленно готовятся к бою, ведь победитель сможет побороться за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.

По мнению американского тренера Тедди Атласа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика в схватке с Джошуа будет вдохновлять самоотверженная борьба украинского народа с российскими захватчиками. Это может послужить дополнительным фактором успеха украинца в реванше.

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"Такой парень как Усик, никогда не думает о деньгах. Для него на первом месте честь и гордость. Я не хочу сказать, что у Джошуа этого нет.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Просто мое мнение, что для Усика главное честь, гордость и наследие, а теперь появился еще один х-фактор. Я думаю, что дело в его народе. Идет ужасная война. В чем-то это может помочь ему в реванше, так как он будет бороться за свой народ", – цититует Атласа fightnews.info.

Отметим, Тедди Атлас во время тренерской карьеры работал с такими выдающимися чемпионами, как Майк Тайсон, Майкл Мурер, Тимоти Брэдли, Шеннон Бриггс, а также с украинским боксером Александром Гвоздиком.

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Ранее латвийский ужас Усика Майрис Бриедис заявил, что не собирается делиться секретами с британцем Энтони Джошуа. Бриедис надеется провести с украинцем реванш.

Александр Усик – Майрис Бриедис / Фото: Reuters