3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
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Зірці Динамо наставили роги у Москві

Андрій Трофімов
1 грудня, 12:37
Колишній півзахисник київського Динамо Олександр Алієв поділився своїм фото у таборі московського Спартака, коли йому було 15 років

Олександр Алієв у 36 років і в 15 / Фото: Колаж: Сьогодні

Таким ми ще Олександра Алієва не бачили!

36-річний ексдинамівець, який після завершення кар'єри футболіста пробує себе у ролі ютубера, реп-виконавця і навіть боксера, показав, яким він був 2000 року.

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"Саша Білий "Кучерявий". Ретро-фото. Спартак Москва. 2000", – написав у Instagram Алієв, опублікувавши знімок у компанії тодішніх московських одноклубників, один із яких поставив Олександру ріжки.

Зауважимо, що Алієв народився 1985 року в Хабаровську, починав займатися футболом у тамтешньому клубі СКА. Потім опинився в московському Спартаку, після чого перебрався до київського Динамо, де прийняв українське громадянство і утворив знамениту зв'язку з Артемом Мілевським.

Олександр Алієв і Артем Мілевський / Фото: Instagram

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Додамо, що у Олександра Алієва у Києві підростає син Артем, який у 10 років забиває такі голи, які його батькові й не снились.

Олександр Алієв і його син Артем / Фото: Instagram