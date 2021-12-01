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Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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ПСЖ --
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Лейпциг --
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Звезде Динамо наставили рога в Москве

Андрей Трофимов
1 декабря, 12:37
Бывший полузащитник киевского Динамо Александр Алиев поделился своим фото в расположении московского Спартака, когда ему было 15 лет

Александр Алиев в 36 лет и в 15 / Фото: Коллаж: Сегодня

Таким мы Александра Алиева еще не видели!

36-летний экс-динамовец, который после завершения карьеры футболиста пробует себя в роли ютубера, рэп-исполнителя и даже боксера, показал, каким он был в 2000 году.

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"Саша Белый "Кучерявый". Ретро-фото. Спартак Москва. 2000", – написал в Instagram Алиев, опубликовав снимок в компании тогдашних московских одноклубников, один из которых поставил Александру рожки.

Отметим, что Алиев родился в1985 году в Хабаровске, начинал заниматься футболом в тамошнем клубе СКА. Затем оказался в московском Спартаке, после чего перебрался в киевское Динамо, где принял украинское гражданство и составил знаменитую связку с Артемом Милевским.

Александр Алиев и Артем Милевский / Фото: Instagram

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Добавим, что у Александра Алиева в Киеве подрастает сын Артем, который в 10 лет забивает такие голы, какие его отцу и не снились.

Александр Алиев и его сын Артем / Фото: Instagram