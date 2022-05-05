Зірка українського тенісу зустрілася із президентом країни НАТО

Сергій Стаховський та президент Естонії Алар Каріс / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменитий український тенісист Сергій Стаховський від початку березня перебував у теробороні столиці України, щоб захищати Київ від навали орків.

Після того, як російські окупанти були видавлені за межі Київської області, тенісист вирушив у запас української армії. Наразі Сергій Стаховський переключився на допомогу Україні у гуманітарній сфері.

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Днями українець провів зустріч із президентом Естонії Аларом Карісом та подякував йому за солідарність з українським народом.

"Це була велика честь мати можливість подякувати президенту Естонії Алару Карісу за неймовірну підтримку України з боку естонського народу та його уряду. Нація з величезним серцем. Спасибі. Таллін синьо-жовтий", – написав Стаховський у Instagram.

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Раніше ми повідомляли, як Сергій Стаховський поставив на місце легенду світового тенісу Рафаеля Надаля за його підтримку російських спортсменів. Українець запитав у іспанця про війну в Україні.