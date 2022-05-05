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Звезда украинского тенниса встретился с президентом страны НАТО

Сергей Шаховец
5 мая, 13:01
Небольшая прибалтийская страна Эстония оказывает огромную помощь Украине в борьбе с российскими захватчиками

Сергей Стаховский и президент Эстонии Алар Карис / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский с начала марта находился в теробороне столицы Украины, чтобы защищать Киев от нашествия орков.

После того как российские оккупанты были выдавлены за пределы Киевской области, теннисист отправился в запас украинской армии. Сейчас Сергей Стаховский переключился на помощь Украине в гуманитарной сфере.

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На днях украинец провел встречу с президентом Эстонии Аларом Карисом и поблагодарил его за солидарность с украинским народом.

"Это была большая честь иметь возможность поблагодарить президента Эстонии Алара Кариса за невероятную поддержку Украины со стороны эстонского народа и его правительства.

Нация с огромным сердцем. Спасибо. Таллин сине-желтый", – написал Стаховский в Instagram.

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Ранее мы сообщали, как Сергей Стаховский поставил на место легенду мирового тенниса Рафаэля Надаля за его поддержку российских спортсменов. Украинец задал несколько прямых вопросов испанцу о войне в Украине.

Стаховский ждет ответов от Надаля, который поддержал россиян / Фото: Коллаж: Сегодня