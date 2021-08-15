Зірка серіалу "Теорія великого вибуху" купить коня, якого били на Олімпіаді

Куоко готова купити олімпійського коня

Акторка Кейлі Куоко, відома за популярним серіалом "Теорія великого вибуху", заявила про те, що збирається виаакупити коня, який зазнав насильства на Олімпіаді в Токіо.

"Мій обов'язок – прокоментувати цю ганьбу. Це не олімпійський конкур. Це жахливе, образливе представлення виду спорту. Команді має бути соромно. Ви і ваша команда не змусили свою країну пишатися собою. Ви виставили себе у жахливому вигляді. Ця наїзниця і тренер – просто ганьба. Я куплю цього коня і покажу йому життя, яке він заслуговує. Назвіть свою ціну", – наводить Metro слова Куоко.

Йдеться про коня, на якому виступала німкеня Анніка Шлой в п'ятиборстві. За словами очевидців, тренерка спортсменки, Кім Райснер вдарила коня за те, що той відмовився підкорятися Шлой під час змагань.

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Нагадаємо, що на недавніх Іграх в Токіо 14-річний кінь Jet Set 22-річного швейцарського жокея Робіна Годеля отримав травму під час проходження бар'єру в лісосмузі у змаганнях командного триборства.

Йому надали екстрену ветеринарну допомогу на трасі, тварину в спеціальній машині "швидкої допомоги" перевезли в клініку, але травми були несумісні з життям.

За згодою власників і спортсмена було прийнято рішення приспати коня. Через смерть! Кінний спорт загрожують прибрати з Олімпіади.