Звезда сериала "Теория большого взрыва" купит лошадь, которую били на Олимпиаде

Куоко готова купить олимпийскую лощадь

Актриса Кейли Куоко, известная по популярному сериалу "Теория большого взрыва", заявила о своем намерении купить лошадь, которая подверглась насилию на Олимпиаде в Токио.

"Мой долг – прокомментировать этот позор. Это не олимпийский конкур. Это ужасное, оскорбительное представление вида спорта. Команде должно быть стыдно. Вы и ваша команда не заставили свою страну гордиться собой. Вы выставили себя в ужасном свете. Эта наездница и тренер – просто позор. Я куплю эту лошадь и покажу ей жизнь, которую она заслуживает. Назовите свою цену", – приводит Metro слова Куоко.

Речь идет о лошади, на которой выступала немка Анника Шлой в пятиборье. По словам очевидцев, тренер спортсменки, Ким Райснер ударила лошадь за то, что та отказалась подчиняться Шлой во время соревнований.

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Напомним, что на недавних Играх в Токио 14-летняя лошадь Jet Set 22-летнего швейцарского жокея Робина Годеля получила травму при прохождении барьера в лесополосе в рамках командного троеборья.

Ей оказали экстренную ветеринарную помощь на трассе, животное в специальной машине скорой помощи перевезли в клинику, но травмы были несовместимы с жизнью.

С согласия владельцев и спортсмена было принято решение усыпить лошадь.Из-за смерти! Конный спорт грозят убрать из Олимпиады.