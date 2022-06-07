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Зірка Формули-1 відривався у Монако з українкою, доки дружина няньчилась із трьома дітьми (відео)

Олексій Андрейцев
7 червня, 18:33
Серхіо Перес влаштував гучне святкування після перемоги на Гран-прі Монако, а потім хтось підставив пілота та злив у соцмережі відео вечірки

Серхіо Перес залишився з дружиною, хоча відпочивав з Христиною / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці травня мексиканський пілот Серхіо Перес став переможцем Гран-прі Монако. Після гонки Серхіо влаштував вечірку із друзями на яхті.

А за кілька днів у соцмережі злили відео, як п'яний гонщик залишає яхту. Більше того, журналісти іспанського видання Marca розповіли, що на яхті Перес гуляв з українською моделлю Христиною.

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Рік тому дівчина публікувала спільне фото із Серхіо та назвала його улюбленим пілотом у Формулі-1.

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Треба сказати, що Серхіо Перес одружений і виховує трьох дітей. Третій син народився 15 травня цього року.

"Це була погана вечірка, і я себе не контролював. Близькі мені люди знають, яка я людина насправді. Ми з дружиною як ніколи близькі одне до одного. Тим же, хто хоче нам нашкодити, я хотів би побажати всього найкращого. Я вибачаюсь перед усіма, хто мене любить", – прокоментував ситуацію Перес.