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Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
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Испания --
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Звезда Формулы-1 отрывался в Монако с украинкой, пока жена няньчилась с тремя детьми (видео)

Алексей Андрейцев
7 июня, 18:33
Серхио Перес устроил громкое празднование после победы на Гран-при Монако, а потом кто-то подставил пилота и слил в соцсети видео вечеринки

Серхио Перес остался с женой, хотя отдыхал с Кристиной / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце мая мексиканский пилот Серхио Перес стал победителем Гран-при Монако. После гонки Серхио устроил вечеринку с друзьями на яхте.

А через пару дней в соцсети слили видео, как пьяный гонщик покидает яхту. Более того, журналисты испанского издания Marca рассказали, что на яхте Перес кутил с украинской моделью Кристиной.

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Год назад девушка публиковала совместное фото с Серхио и назвала его любимым пилотом в Формуле-1.

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Надо сказать, что Серхио Перес женат и воспитывает трое детей. Третий сын родился 15 мая этого года.

"Это была дурная вечеринка, и я себя не контролировал. Близкие мне люди знают, какой я человек на самом деле. Мы с женой как никогда близки друг к другу. Тем же, кто хочет нам навредить, я хотел бы пожелать всего наилучшего. Я приношу извинения всем, кто меня любит", – прокомментировал ситуацию Перес.