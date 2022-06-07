Звезда Формулы-1 отрывался в Монако с украинкой, пока жена няньчилась с тремя детьми (видео)

Серхио Перес остался с женой, хотя отдыхал с Кристиной / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце мая мексиканский пилот Серхио Перес стал победителем Гран-при Монако. После гонки Серхио устроил вечеринку с друзьями на яхте.

А через пару дней в соцсети слили видео, как пьяный гонщик покидает яхту. Более того, журналисты испанского издания Marca рассказали, что на яхте Перес кутил с украинской моделью Кристиной.

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Год назад девушка публиковала совместное фото с Серхио и назвала его любимым пилотом в Формуле-1.

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Надо сказать, что Серхио Перес женат и воспитывает трое детей. Третий сын родился 15 мая этого года.