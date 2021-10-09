Зорро очолить найбагатший клуб у світі

Паулу Фонсека - кандидат на пост тренера Ньюкасла / Фото: Колаж: Сьогодні
Португальський тренер Паулу Фонсека один з головних фаворитів на тренерський місток англійського Ньюкасла, повідомляє британське видання Mirror.
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Керівники клубу розглядають кандидатуру 48-річного фахівця на зміну нинішнього тренера "сорок" Стіва Брюса.
Як відомо, днями найбагатший фонд в світі придбав Ньюкасл за 360 млн євро. Ця купівля відкриває величезні перспективи перед "чорно-білими", адже тепер Ньюкасл один з найбагатших клубів світу.
Але поки справи в чемпіонаті Англії у нового суперклубу йдуть не найкращим чином. Після семи турів команда Стіва Брюса займає передостаннє місце в таблиці АПЛ.
Допомогти "сорокам" вибратися з дна, на думку босів Ньюкасла, зможе екснаставник "гірників" і Роми Паулу Фонсека .
Нагадаємо, що португальський тренер з 2016 по 2019 роки очолював донецький Шахтар, який тричі приводив до золотих медалей чемпіонату України. Після роботи з "гірниками" Фонсека очолював італійську Рому, яку покинув після закінчення сезону 2020/21.
Також ми повідомляли, що Паулу Фонсека повинен був очолити англійський Тоттенгем, але угода зірвалася в самому фіналі.