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Зорро очолить найбагатший клуб у світі

Сергій Шаховець
9 жовтня, 15:57
Арабські шейхи готові до створення ще одного гранда світового футболу – зовсім скоро в англійський Ньюкасл гроші потечуть рікою. Повести команду до нових титулів може екснаставник "гірників"

Паулу Фонсека - кандидат на пост тренера Ньюкасла / Фото: Колаж: Сьогодні

Португальський тренер Паулу Фонсека один з головних фаворитів на тренерський місток англійського Ньюкасла, повідомляє британське видання Mirror.

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Керівники клубу розглядають кандидатуру 48-річного фахівця на зміну нинішнього тренера "сорок" Стіва Брюса.

Як відомо, днями найбагатший фонд в світі придбав Ньюкасл за 360 млн євро. Ця купівля відкриває величезні перспективи перед "чорно-білими", адже тепер Ньюкасл один з найбагатших клубів світу.

Фани Ньюкасла задоволені угодою / Фото: REUTERS

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Але поки справи в чемпіонаті Англії у нового суперклубу йдуть не найкращим чином. Після семи турів команда Стіва Брюса займає передостаннє місце в таблиці АПЛ.

Допомогти "сорокам" вибратися з дна, на думку босів Ньюкасла, зможе екснаставник "гірників" і Роми Паулу Фонсека .

Паулу Фонсека / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що португальський тренер з 2016 по 2019 роки очолював донецький Шахтар, який тричі приводив до золотих медалей чемпіонату України. Після роботи з "гірниками" Фонсека очолював італійську Рому, яку покинув після закінчення сезону 2020/21.

Паулу Фонсека / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Також ми повідомляли, що Паулу Фонсека повинен був очолити англійський Тоттенгем, але угода зірвалася в самому фіналі.

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