Зорро возглавит самый богатый клуб в мире

Паулу Фонсека - кандидат на пост тренера Ньюкасла / Фото: Коллаж: Сегодня

Португальский тренер Паулу Фонсека один из главных фаворитов на тренерский мостик английского Ньюкасла, сообщает британское издание Mirror.

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Руководители клуба рассматривают кандидатуру 48-летнего специалиста на смену нынешнего тренера "сорок" Стива Брюса.

Как известно, на днях самый богатый фонд в мире приобрел Ньюкасл за 360 млн евро. Эта покупка открывает огромные перспективы перед "черно-белыми", ведь теперь Ньюкасл один из самых богатых клубов мира.

Фаны Ньюкасла довольны сделкой / Фото: REUTERS

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Но пока дела в чемпионате Англии у нового суперклуба идут не лучшим образом. После семи туров команда Стива Брюса занимает предпоследнее место в таблице АПЛ.

Помочь "сорокам" выбраться из дна, по мнению боссов Ньюкасла, сможет экс-наставник "горняков" и Ромы Паулу Фонсека.

Паулу Фонсека / Фото: Reuters

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Напомним, что португальский тренер с 2016 по 2019 годы возглавлял донецкий Шахтер, который трижды приводил к золотым медалям чемпионата Украины. После работы с "горняками" Фонсека возглавлял итальянскую Рому, которую покинул по окончании сезона 2020/21.

Паулу Фонсека / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Также мы сообщали, что Паулу Фонсека должен был возглавить английский Тоттенхем, но сделка сорвалась в самом финале.