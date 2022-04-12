Зомбо-ліга для спортсменів-ганчірок! Пятов визначив майбутнє російського футболу

Пятов жорстоко висловився про російський спорт / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські спортсмени продовжують божеволіти, показуючи своє справжнє нацистське обличчя. Своїм фюрерським вітанням молодий автогонщик з Росії перекреслив майбутні перемоги. Команда розірвала з ним контракт.

Андрій Пятов / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Подібні невипадкові ситуації призводять до певних висновків українських спортсменів. Наші атлети активно протистоять росіянам, які підтримують путінський режим. Своєю думкою зі zbirna.com поділився голкіпер національної збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов.

"Мовчання мене найбільше здивувало. Ніхто й не пікнув. Значить, їх усе влаштовує. Нормальний спортсмен, який несе незаслужене, на його думку, покарання, відстоює свою позицію. Воює за правду, за перемогу. Та хіба це спортсмени – це ганчірки".

Андрій Пятов / Фото: Reuters

Навіть завершення війни не має стати підставою для допуску росіян до міжнародних спортивних змагань. Так вважає Андрій Пятов:

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"Країна, яка нападає та вбиває, не може ділитися на спортсменів і не спортсменів. Як вони там кажуть: "Ми один народ"? Їхні земляки таке витворяють, а вони спокійно грають у футбол? Так не буває. Вважаю, що навіть після завершення війни світ їх не пустить у спільні змагання. Є зомбо-ліга – там і грайте!"

Через військове вторгнення Росії чемпіонат України з футболу припинено. Відповідно, гравці клубів УПЛ не можуть продовжувати професійну кар'єру, Андрій Пятов – не виняток.

А ось найпрестижніший європейський клубний турнір Ліга чемпіонів у розпалі. Сьогодні визначаться два перші учасники півфіналів. Реал Андрія Луніна зустрінеться з Челсі.

Ще одного учасника 1/2 фіналу визначать Баварія та Вільярреал.