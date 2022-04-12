Зомбо-лига для спортсменов-тряпок! Пятов определил будущее российского футбола

Пятов жестко высказался о российском спорте / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские спортсмены продолжают сходить с ума, показывая свое истинное нацистское лицо. Своим фюрерским приветствием молодой автогонщик из России перечеркнул будущие победы. Команда расторгла с ним контракт.

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Подобные неслучайные ситуации приводят к определенным выводам и украинских спортсменов. Наши атлеты активно противостоят поддерживающим путинский режим россиянам. Своим мнением с zbirna.com поделился голкипер национальной сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов.

"Молчание меня больше всего удивило. Никто и не пикнул. Значит, их все устраивает. Нормальный спортсмен, несущий незаслуженное, по его мнению, наказание, отстаивает свою позицию. Сражается за правду, за победу. Да разве это спортсмены – это тряпки".

Андрей Пятов / Фото: Reuters

Даже окончание войны не должно стать поводом допуска россиян к международным спортивным соревнованиям. Так считает Андрей Пятов:

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"Нападающая и убивающая страна не может делиться на спортсменов и не спортсменов. Как они там говорят: "Мы один народ"? Их земляки такое вытворяют, а они спокойно играют в футбол? Так не бывает. Считаю, что даже после окончания войны мир их не пустит в совместные соревнования. Есть зомбо-лига – там и играйте!"

Из-за военного вторжения России чемпионат Украины по футболу приостановлен. Соответственно, игроки клубов УПЛ не могут продолжать профессиональную карьеру, Андрей Пятов не исключение.

А вот самый престижный европейский клубный турнир Лига чемпионов в самом разгаре. Сегодня определятся два первых участника полуфиналов. Реал Андрея Лунина встретится с Челси.

Еще одного участника 1/2 финала определят Бавария и Вильярреал.