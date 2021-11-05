Золотий талант України підкорив фанів Реала: йому аплодували на Сантьяго Бернабеу

Михайлу Мудрику аплодували трибуни Сантьяго Бернабеу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
У матчі Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу "гірники", незважаючи на програш 1:2, зуміли показати гідну гру. Одним із відкриттів поєдинку став 20-річний вінгер Шахтаря Михайло Мудрик.
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Для багатьох стало несподіваним рішення головного тренера "гірників" Роберто Де Дзербі виставити в основі на такий відповідальний матч юного футболіста. Але, як показала гра, рішення італійського наставника було виправданим.
Своїми діями 20-річний футболіст зумів завоювати симпатії фанів "королівського клубу", які під час заміни підтримали українського таланту оплесками.
"Оплески глядачів на Сантьяго Бернабеу?
Я в шоці взагалі, не чекав такого.
Це момент, що запам'ятовується", – сказав Мудрик Youtube-каналу Шахтар.
Зазначимо, що цього сезону Мудрик зіграв 12 матчів за донецький клуб, забив один гол і зробив п'ять асистів.
Також ми повідомляли, що Михайло Мудрик та захисник Динамо Ілля Забарний потрапили до числа номінантів на нагороду Golden Boy, що вручається найкращому гравцю віком до 21 року.
А вже найближчої неділі, у матчі 14-го туру чемпіонату України донецький Шахтар зіграє проти Колоса.
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