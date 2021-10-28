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Чорноморець --
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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
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Золотий м'яч дав надію Україні: як Шевченко підтримав Помаранчеву революцію

Сергій Шаховець
28 жовтня, 14:53
Легенда українського футболу Андрій Шевченко нагадав, як його виграш Золотого м'яча у 2004 році подарував надію українському народу

Андрій Шевченко в 2004 році отримав награду Золотого м'яча / Фото: Колаж: Сьогодні

2004 рік став піком кар'єри Андрія Шевченка. За підсумками року форвард Мілана та збірної України отримав нагороду найкращого футболіста Європи – Золотий м'яч.

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Про цю пам'ятну подію Шева вирішив нагадати відеороликом у своєму Instagram, а водночас згадав важливі моменти історії своєї країни.

"Золотий м'яч був чимось, про що я мріяв все життя. Декілька українських футболістів його вигравали – Ігор Бєланов, Олег Блохін. Дорослішаючи і спостерігаючи за тим, що відбувається з українськими футболістами, це стало однією з моїх мрій.

У сезоні 2003/2004 ми виграли Серію А. Я грав дуже добре протягом усього турніру, забив багато важливих та переможних голів. Я знав, що був дуже близьким до перемоги у нагороді Золотий м'яч. Я відчував, що моя мрія може стати дійсністю.

Це було дуже особливо, зокрема тому, що у 2004 році народився мій перший син – Джордан. Це був один із особливих моментів мого життя.

Також цього року в Україні розпочалася Помаранчева революція. То був важкий момент для моєї країни. Але коли я виграв Золотий м'яч, це чудове досягнення прийшло до моєї країни. Я дав трохи надії людям та зробив їх щасливими. Це один із моментів моєї кар'єри, якими я пишаюся найбільше", – сказав Шевченко.

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Нагадаємо, що перед матчем між київським Динамо та Барселоною, офіційний Twitter Ліги чемпіонів УЄФА опублікував відео з пам'ятним хет-триком Андрія Шевченка 1997 року.

24 роки тому Андрій Шевченко оформив хет-трик у ворота Барси / Фото: Bild

А 22 роки тому Шева посадив на п'яту точку всю Росію. Форвард збірної України Андрій Шевченко забив шикарний гол у ворота збірної Росії у відбірному поєдинку Євро-2000.