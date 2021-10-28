Золотой мяч дал надежду Украине: как Шевченко поддержал Оранжевую революцию

Андрей Шевченко в 2004 году получил награду Золотой мяч / Фото: Коллаж: Сегодня

2004 год стал пиком карьеры Андрея Шевченко. По итогам года форвард Милана и сборной Украины получил награду лучшего футболиста Европы – Золотой мяч.

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Об этом памятном событии Шева решил напомнить видеороликом в своем Instagram, а заодно вспомнил важные моменты истории своей страны.

"Золотой мяч был чем-то, о чем я мечтал всю жизнь. Несколько украинских футболистов его выигрывали – Игорь Беланов, Олег Блохин. Взрослея и наблюдая за тем, что происходит с украинскими футболистами, это стало одной из моих мечт. В сезоне 2003/2004 мы выиграли Серию А. Я играл очень хорошо на протяжении всего турнира, забил много важных и победных голов. Я знал, что был очень близок к победе в награде Золотой мяч. Я чувствовал, что моя мечта может стать реальностью.

Это было очень особенно, в частности потому что в 2004 году родился мой первый сын – Джордан. Это был один из особенных моментов моей жизни. Также в этот год в Украине началась Оранжевая революция. Это был трудный момент для моей страны. Но когда я выиграл Золотой мяч, это прекрасное достижение пришло в мою страну. Я дал немного надежды людям и сделал их счастливыми. Это один из моментов моей карьеры, которыми я горжусь больше всего", – сказал Шевченко.

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Напомним, что перед матчем между киевским Динамо и Барселоной, официальный Twitter Лиги чемпионов УЕФА опубликовал видео с памятным хет-триком Андрея Шевченко в 1997 году.

24 года назад Андрей Шевченко оформил хет-трик в ворота Барсы / Фото: Bild

А 22 года назад Шева посадил на пятую точку всю Россию. Форвард сборной Украины Андрей Шевченко забил шикарный гол в ворота сборной России в отборочном поединке Евро-2000.